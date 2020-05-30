Несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в Белый дом

30.05.2020, 5:30, Новости дня

Секретная служба США перекрыла доступ в Белый дом из-за многочисленной акции протеста у резиденции президента Соединенных Штатов по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в Миннеаполисе, сообщило Национальное общественное радио (NPR).

По информации NPR, многочисленная акция протеста прошла в Лафайет-сквер перед Белым домом. В связи с этим секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц страны, некоторое время не выпускала журналистов из официальной резиденции президента Соединенных Штатов, а также никого не впускала, передает ТАСС.

По данным американских телеканалов, в акции приняли участие несколько тысяч демонстрантов, выступающих против произвола полицейских и требующих справедливости в отношении погибшего в Миннеаполисе афроамериканца. По свидетельству очевидцев, далеко не все из собравшихся были в медицинских масках, протестующие также практически не соблюдали безопасное расстояние между людьми.

Доступ в официальную резиденцию президента США был перекрыт более чем на час. После протестов в Лафайет-сквер перед Белым домом участники акции направились в сторону здания Конгресса США, сообщил телеканал ABC.

Американское издание The Washington Post утверждает, что между протестующими и правоохранительными органами у Белого дома произошли небольшие стычки. В частности, сотрудники полиции задержали несколько демонстрантов, остальные протестующие пытались помешать стражам порядка.

Накануне восемь городов в США охватили протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в одной из больниц Миннеаполиса после задержания полицией.

Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей. В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. В тот же день в ряде городов Миннесоты ввели комендантский час.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.