В Подмосковье нашли свалку с тоннами дорогих лекарств от рака

30.05.2020, 5:18, Разное

В Сергиевом Посаде нашли свалку с лекарствами. Неизвестные выбросили тонны дорогих препаратов от рака с истекшим сроком годности. Медикаменты обнаружили жители поселения Сватково.

Примечательно, что некоторые упаковки пытались сжечь. Среди выброшенных лекарств также оказались средства против ВИЧ и гепатита. Свалку ликвидировали, прокуратура Московской области начала проверку.