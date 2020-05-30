В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

30.05.2020, 5:18, Разное

Число погибших от коронавируса COVID-19 жителей России за минувшие сутки превысило 200. Это стало рекордным показателем за весь период эпидемии в стране.

В общей сложности инфекция унесла 232 жизни. Такими данными поделились в оперативном штабе по коронавирусу. При этом число зараженных составило 8572, а выздоровевших – 8264. Большинство инфицированных обнаружили в Москве – 2332.