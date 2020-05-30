 

В США протесты переросли в беспорядки

30.05.2020, 5:16, Новости дня

В пятницу в нескольких городах США прошли акции протеста, причиной которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного в Миннеаполисе. Во многих случаях они приняли насильственный характер.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц ввел комендатский час в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обратился к горожанам, напомнив о продолжающей эпидемии. Он призвал к мирным протестам. Тем не менее, произошло несколько столкновений протестующих с полицией, стражей правопорядка забрасывали бутылками,

Несколько сот человек собрались в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN. Протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму. Мужчина с флагом движения «Жизнь черных имеет значение» забрался на три огромные буквы CNN, стоящие перед входом, другие оставили на буквах различные надписи. Мэр Атланты Кейш Лэнс Боттомс заявила на пресс-конференции: «это не протесты, это хаос» и призвала протестующих разойтись по домам.

В калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями.

В центре Хьюстона, штат Техас, прошла демонстрация под лозунгами «Прекратить жестокость полиции» и «Жизнь черных имеет значение». Полиция арестовала женщину, которая, по неподтвержденным данным, достала огнестрельное оружие.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, который на некоторое время был переведен в режим локдауна, а потом двинулись к Капитолию.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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