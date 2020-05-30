 

Мнение: США вышли из ВОЗ

30.05.2020, 5:07, Разное

США официально прекратили сотрудничество с Всемирной Организацией Здравоохранения.
Трамп официально объявил, что с сегодняшнего дня США не будут поддерживать отношения с ВОЗ.
Кроме того, все деньги, которые США ранее направляли ВОЗ, теперь пойдут другим международным организациям занимающихся вопросами здоровья.

Причины этого достаточно очевидны.
ВОЗ отказалась плясать под дудку Вашингтона и поддерживать конспирологию про "виновность Китая", а также проигнорировала предшествующие ультиматумы со стороны Вашингтона.
После этого Вашингтон включил обиженку и сбежал из ВОЗ. Демонтаж существующей системы мироустройства продолжается. Помимо отправляющихся в утиль международных договоров, можно ожидать, что и целый ряд международных организаций в прежнем виде предстоящую историческую турбулентность не переживут, а тем, кто сможет выжить, предстоит стать площадкой для борьбы за перераспределения влияния ключевых игроков внутри этих организаций.

Источник: Colonel Cassad



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