 

Участников стрельбы в Броварах наняли за 800 грн в день – Аваков

30.05.2020, 5:00, Новости дня

Участники перестрелки в Броварах, которая произошла 29 мая, были наняты за 800 грн в день. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует сайт МВД.

“Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них – это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 грн в день. Мой долг – сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму”, – сказал он.

Министр объяснил, что конфликт произошел, когда два автоперевозчика “для выяснения отношений между собой наняли бандитов и “забили стрелку”, как в 90-е”.

“Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета – в среднем 14 грн. Это 600 тыс. грн заработка в день, а за год – около 220 млн грн. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок – легальна, часть, которую осуществляют оба перевозчика, – нет”, – объяснил Аваков.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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