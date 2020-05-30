 

“Vodafone Украина” предложит компенсацию пострадавшим от сбоев в работе связи

30.05.2020, 5:00, Новости дня

“Vodafone Украина” предложит 30 минут бесплатных звонков на все сети абонентам, пострадавшим 29 мая от сбоев в работе голосовой связи. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора на своей странице в Facebook.

“Если вы не могли сегодня утром позвонить, мы вас найдем и извинимся лично. В течение следующей недели ожидайте смс с подробностями о компенсации и информацию о том, как получить пакет минут”, – сообщили в компании.

Сбой в работе голосовой связи, по данным оператора, наблюдался в ряде областей Украины.

Друзі, щиро дякуємо вам за розуміння та пропонуємо безкоштовні 30 хвилин для розмов по Україні.Якщо ви не могли…

Posted by Vodafone Ukraine on Reede, 29. mai 2020

О проблеме с голосовой связью мобильный оператор сообщил утром 29 мая. Пользователей призвали на время сбоя пользоваться мессенджерами и другими средствами связи.  

“Vodafone Украина” обслуживает 19,7 млн абонентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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