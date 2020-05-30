“Это что было? Я реально в шоке”. “История – жесть”. Соцсети обсуждают перестрелку в Броварах

30.05.2020, 5:00, Новости дня

Сегодня утром на одной из улиц Броваров произошла перестрелка, в результате которой ранения получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта. Общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 21. Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что сегодняшняя стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это происшествие. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

Перестрелка в Броварах – это следствие победы организованной преступности над государством в борьбе за влияние, считает криминолог Анна Маляр.

Сьогодні унікальний день! Реформи в Україні призвели до того, що вперше за історію незалежності відбувається… Posted by Anna Maliar on Reede, 29. mai 2020

“Да, согласен, история – жесть. Но не совсем. Когда вы будете убеждать себя, что хуже не бывает, как человек с опытом 90-х в Грузии, могу рассказать, как бывает хуже”, – отметил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

С утра все обсуждают Бровары. Да согласен, история жесть. Но не совсем, когда вы будете убеждать себя хуже не бывает,… Posted by Bacho Abesalom Korchilava on Reede, 29. mai 2020

“Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!” – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

“Группировка инвестнянь из Винницы устроила перестрелку с коллегами из Броваров в рамках программы создания 500 тысяч рабочих мест. Конкуренция между киевскими, днепровскими, винницкими, криворожскими инвестнянями обостряется, большой интерес проявляют чикагские, мексиканские и колумбийские инвесторы, а сицилийские уже открывают в Броварах постоянный офис”, – написал главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

Группировка инвестнянь из Винницы устроила перестрелку с коллегами из Броваров в рамках программы создания 500 тысяч… Posted by Юрий Бутусов on Reede, 29. mai 2020

Также Бутусов разметил юмористическую картинку по обсуждаемой теме.

“Это что было??? Я реально в шоке. Стрельба в Броварах сегодня утром!!! Разборки между перевозчиками переросли в боевые действия. Более 100 человек устроили перестрелку. Я в 90-х такого не видел”, – отметил бывший нардеп Борислав Береза.

Это что было??? Я реально в шоке. Стрельба в Броварах сегодня утром!!! Разборки между перевозчиками переросли в боевые действия. Более 100 человек устроили перестрелку. Я в 90-ые такое не видел. Posted by Borislav Bereza on Neljapäev, 28. mai 2020

“В то время, когда настоящие патриоты в составе украинской армии проливают кровь на Донбассе, отстаивая независимость и территориальную целостность нашей страны, в мирных городах (под боком у Киева) организованные преступные банды с оружием в руках устраивают кровавые разборки в духе сицилийских мафиозных кланов… Не думая о людях вокруг. И практически не боясь сотен тысяч профессиональных сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, отвечающих за поддержание правопорядка в государстве! Що маємо, те маємо…” – подчеркнул основатель и главный редактор всеукраинской ежедневной газеты “Факты и комментарии” Александр Швец.

В то время, когда настоящие патриоты в составе украинской армии проливают кровь на Донбассе, отстаивая независимость и… Posted by Александр Швец on Neljapäev, 28. mai 2020

“Пули от выстрелов в результате перестрелки враждующих кланов маршрутчиков в Броварах попали в окна квартир”, – сообщил журналист Назар Приходько.

Кулі від пострілів внаслідок перестрілки ворогуючих кланів маршрутників у Броварах – потрапили у вікна квартир…Що,… Posted by Назар Приходько on Reede, 29. mai 2020

“В Броварах весело. Перестрелка с участием каких-то титушек. Видны карабины и ружья. Не спешите только полицию обвинять в том, что она не прибыла или прибыла слишком поздно. Вполне возможно, что полицейские там тоже были, просто в гражданской одежде и тоже с карабинами и винтовками”, – поделился мнением активист Сергей Стерненко.

В Броварах весело. Перестрілка за участі якихось тітушок. Видно карабіни та рушниці. Не поспішайте тільки поліцію… Posted by Сергій Стерненко on Neljapäev, 28. mai 2020

“Топ самых опасных криминальных картелей мира: 5. Триады; 4. Якудза; 3.Коза-Ностра; 2. Картель Синалоа; 1. Броварские перевозчики”, – шутит блогер Антон Ходза.

Топ найнебезпечніших кримінальних картелів світу:5. Тріади4. Якудза3.Коза-Ностра2. Картель Сіналоа1. Броварські перевізники Posted by Anton Hodza on Reede, 29. mai 2020