1+1 – карантин ослабили — украинцы начали массово обращаться за рабочими визами

30.05.2020, 4:54, Новости дня

После ослабления карантина украинцы начинают массово обращаться за рабочими визами. Как передаёт «1+1», люди говорят, что после двух месяцев карантина у них заканчиваются сбережения, а за границей их уже давно ждут работодатели.



YouTube

На работу за границу. После ослабления карантина украинцы начинают массово обращаться за рабочими визами. В Луцке около польского консульства появились очереди. Туда едут сразу из трёх областей: Волынской, Ровенской и Тернопольской.

Люди говорят, что после двух месяцев карантина у них заканчиваются сбережения, а за границей их уже давно ждут работодатели.

В самом консульстве подтвердили, что спрос на получение виз сейчас велик, но пока они работают в ограниченном режиме и в первую очередь дают визы работникам сельскохозяйственной и транспортной отраслей.

МУЖЧИНА: Меня там уже ждут. Я там пять лет работаю за границей. У нас на Украине нечего делать, особенно для молодёжи сейчас работы нет нигде.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А почему сейчас едете?

ЖЕНЩИНА: Нужны деньги. На полевые работы сейчас дают визы.

Дата выхода в эфир 29 мая 2020 года.