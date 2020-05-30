Супергерои и смокинг — Times рассказала, чем вдохновился Маск при создании скафандров для SpaceX

30.05.2020, 4:54, Новости дня

Разрабатывая скафандры к аппаратам SpaceX, Илон Маск лично настоял на том, чтобы они не были похожи на «традиционное мешковатое космическое обмундирование», пишет The Times. Бизнесмен уверен, что скафандр должен сидеть на астронавте не хуже смокинга, поэтому за дизайном он обратился к голливудскому профессионалу Хосе Фернандесу, славящемуся своими костюмами для супергеройских фильмов.



Reuters

Хотя астронавтам Дагу Хёрли и Бобу Бенкену так и не удалось улететь в космос 27 мая и теперь до исторического запуска им придётся подождать как минимум несколько дней, один значительный прорыв они уже совершили — в мире космической моды, пишет The Times.

По словам Кэтлин Льюис, куратора выставки скафандров в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики США, костюмы экипажа космического аппарата Dragon 2 компании SpaceX «специально сконструированы так, чтобы они не были похожими на всё, что было раньше».

Как отмечает издание, на такой концепции настоял сам глава SpaceX миллиардер Илон Маск. Он лично проследил за тем, чтобы новые скафандры отличались от «традиционного мешковатого космического обмундирования». Вместо того чтобы, как все это обычно делают, прибегнуть к услугам поставщиков, отшивающих изделия для вооружённых сил, Маск обратился за помощью к голливудскому дизайнеру и скульптору Хосе Фернандесу, который разрабатывал костюмы супергероев для таких фильмов, как «Люди Икс: Апокалипсис» и «Бэтмен возвращается».

На создание прототипа костюма SpaceX ушло шесть месяцев. Как рассказал Фернандес в своём интервью 2016 года, Маск «всё говорил: «Любой выглядит лучше в смокинге, какой бы у человека ни был размер». Цель была такая, чтобы, надев новый скафандр, астронавт «выглядел бы в нём лучше, чем без него, — как со смокингом».

В 2015 году известный фотограф Энни Лейбовиц сделала снимки Маска, облачённого в чёрную версию костюма SpaceX. В статье, которая была опубликована вместе с фотографиями, журнал даже сравнил «красавчика-бизнесмена» с вымышленным предпринимателем Тони Старком, Железным человеком из супергеройской саги «Мстители». Похожей характеристикой поделилась и главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман, назвавшая скафандр Маска и Фернандеса «смокингом Джеймса Бонда, если бы его дизайн переработал Тони Старк для нового приключения Джеймса Тиберия Кирка» из «Звёздного пути».

Конечно, разработчики думали не только о внешних характеристиках своих костюмов, но и о функциональности. Как подчёркивает The Times, новый костюм соответствует всем требованиям безопасности для космических миссий.