Пушков ответил на слова Кравчука об отношениях РФ и Запада

30.05.2020, 4:53, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, раскритиковавшего политику стран Европы по отношению к России.

«Западные страны не вводят против РФ «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал политику стран Европы в отношении Москвы, предложив объединиться «в коалицию по поддержке Украины», чтобы «остановить Россию».