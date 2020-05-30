 

Путин объявил 24 июня выходным днем

30.05.2020, 4:22, Разное

Президент Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем из-за проведения перенесенного с 9 мая парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы государства.

Первые парадные расчеты появятся на Красной площади в 10 утра, а на 10 часов вечера запланирован праздничный салют. Парады, согласно указу, пройдут и других российских городах.

Подготовка к мероприятию в вооруженных силах уже началась несмотря на пандемию. Путин поручил Шойгу обеспечить самый строгий режим безопасности во время проведения репетиций.

В этом году в День Победы главный парад на Красной площади не состоялся из-за пандемии. Во многих городах 9 мая прошли только авиапарады. Путин пообещал «обязательно» провести мероприятие в более благоприятное время и назначил его на 24 июня. Ранее отмененный марш «Бессмертного полка» глава государства предложил перенести на 26 июля, когда отмечается День Военно-морского флота.

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Источник: Новая газета



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