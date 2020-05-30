Мнение: Разрыв отношений

30.05.2020, 4:15, Разное

Президент Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения. Американский лидер объяснил свое решение тем, что ВОЗ отказалась проводить требуемые Вашингтоном реформы. Глава Белого дома добавил, что теперь США перенаправят средства, которые предназначались для организации, на срочные нужды здравоохранения по всему миру.

Трамп вполне справедливо рассматривает ВОЗ как структуру, подконтрольную его глобальным политическим противникам. В определенном смысле ВОЗ является вполне сформировавшейся террористической структурой хотя бы потому, что продвигаемые ею методы с полным правом можно назвать террором, который насаждается в виде угрозы пандемии, причем открытым остается вопрос с происхождением самого вируса и причастности к нему ВОЗ или дружественных ей структур.

В этом смысле Трамп поступает вполне логично – он представляет интересы национального государства, чей суверенитет и является предметом интереса глобальных структур. Прямо назвать ВОЗ террористической организацией Трамп не может, но выход США из ВОЗ, прекращение финансирования и разрыв отношений с ней позволяет Трампу вводить ограничения и запреты на любые рекомендации ВОЗ на территории США,

ВОЗ, как и все структуры прежнего мирового порядка, осталась без присмотра после крушения СССР. Балансы борьбы, которые вели между собой две мировые системы, ко всему прочему контролировали наднациональные структуры и не отдавали их в "чужие руки". После краха СССР все без исключения глобальные наднациональные структуры остались бесхозными, и их начали подбирать возникающие новые субъекты мировой политики. В случае со Всемирной организацией здравоохранения это стали медицинские корпорации, так называемая "Биг Фарма" и глобальные фонды, которые используют террор в медицинской обертке для продвижения своих интересов по всему миру.

На самом деле все осколки прежнего двуполярного мира, ранее собранные под крышу ООН, сейчас начинают представлять, как и ВОЗ, угрозу для мира хотя бы тем, что у этих структур есть финансирование, люди, полномочия, но нет цели и смысла существования. Зато есть международная бюрократия, которая совершенно не прочь конвертировать полномочия в личную сугубо коррупционную выгоду.

Проблема в том, что нет никаких иных площадок и механизмов согласования интересов национальных государств, чем эти предельно токсичные остатки прежнего мирового порядка. С одной стороны, в интересах национальных государств было бы вообще ликвидировать ООН и все ее подразделения, после чего пытаться создавать что-то новое, более соответствующее нынешнему состоянию дел в мире. С другой стороны, сделать это без серьезных проблем невозможно, а потому все эти структуры продолжают существовать и объективно продвигать чуждые национальным интересы третьих игроков и субъектов. Как это и произошло с ВОЗ.

Решение Трампа выглядит с точки зрения национальных интересов Америки абсолютно обоснованным и верным. Ждать такого же решения от России не приходится – российское руководство и национальные интересы России существуют в разных измерениях.