В ряде городов Миннесоты после убийства афроамериканца ввели комендантский час

30.05.2020, 4:08, Новости дня

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и мэр Сент-Пола Мелвин Картер подписали указы о введении в соответствующих городах штата Миннесота комендантского часа.

«Мэр Фрей задействовал чрезвычайную меру <…>, которая предусматривает введение в городе Миннеаполис комендантского часа с 20.00 29 мая (04.00 мск субботы) и в течение выходных», – приводит текст указа ТАСС.

Комендантский час действует с 20.00 до 06.00 в ночь на субботу и на воскресенье. В эти часы населению города воспрещается находиться на улицах города. За нарушение запрета вводятся штраф в размере от 1 тыс. долларов и выше, а также лишение свободы на срок от 90 дней.

Мэр Сент-Пола Мелвин Картер в свою очередь сообщил в эфире CNN, что «подписал чрезвычайный указ, объявив режим чрезвычайной ситуации в Сент-Поле и комендантский час». По его словам, запрет выходить на улицы города не касается журналистов и тех, кто возвращается с работы домой в ночное время. Данная мера призвана не допустить повторения беспорядков, в которые переросли акции протеста в соседнем городе.

Накануне восемь городов в США охватили протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в одной из больниц Миннеаполиса после задержания полицией.

Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей. В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.