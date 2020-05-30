В России предложили создать “реестр педофилов”

30.05.2020, 4:04, Разное

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова выступила с инициативой создать в стране “реестр педофилов”. Такой идеей она поделилась в своем ежегодном докладе.

Кузнецова предложила организовать бессрочное наблюдение за педофилами после их освобождения из тюрьмы. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка настаивает на запрете доступа для таких преступников к Сети и любым контактам с несовершеннолетними, сообщает Национальная служба новостей.