 

В России предложили создать “реестр педофилов”

30.05.2020, 4:04, Разное

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова выступила с инициативой создать в стране “реестр педофилов”. Такой идеей она поделилась в своем ежегодном докладе.

Кузнецова предложила организовать бессрочное наблюдение за педофилами после их освобождения из тюрьмы. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка настаивает на запрете доступа для таких преступников к Сети и любым контактам с несовершеннолетними, сообщает Национальная служба новостей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Мишустин обязал организаторов вернуть деньги за билеты на отмененные концерты

15.05 / Daisies: беременная Кэти Перри появилась обнаженной в новом клипе

23.05 / Закат углеводородной эры

16.04 / Полтергейст из Онтарио, который бросался камнями и убивал животных

18.04 / Актриса Марина Коняшкина опровергла слухи о своем заражении коронавирусом

01.04 / Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса

30.03 / Архангельская область ввела режим самоизоляции

07.04 / В Европе вырос уровень домашнего насилия после введения карантинных мер

04.04 / Ученые назвали 6 ухудшающих иммунитет повседневных привычек

29.03 / Xiaomi Mi 10T протестирован в Geekbench

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска