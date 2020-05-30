VOAэкспресс 29 мая 2020

30.05.2020, 4:00, Новости дня

Гонконг и ВОЗ

Дональд Трамп пересмотрел статус Гонконга и объявил о том, что США выходят из Всемирной организации здравоохранения. Президент заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме.

Китай и Гонконг:

Трамп подчеркнул, что Китай нарушил свое обещание по поводу автономии Гонконга. Президент сказал, что эти действия являются трагедией для жителей Гонконга, Китая и всего мира.

Решение Белого дома последовало за планами Китая принять новый закон о национальной безопасности на территории Гонконга — в относительно недавнем прошлом, британской колонии, сохранявшим определенную автономию от Пекина. Трамп сказал, что поручил начать процесс отмены политических соглашений с Гонконгом, начиная от режима экстрадиции и заканчивая экспортным контролем.

США и ВОЗ:

Трамп заявил, что США прекращают отношения с ВОЗ из-за ситуации с коронавирусом. По словам президента, ВОЗ превратилась в марионетку Китая. Трамп объявил, что начиная с сегодняшнего дня США прерывают свои отношения с ВОЗ. Средства, которые тратились на уплату членских взносов, будут перенаправлены на помощь другим странам и «неотложные потребности глобального общественного здравоохранения».

Американский бунт

В США продолжаются волнения, причиной которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией в Миннеаполисе. Протесты в городе Колумбус, штат Огайо, сперва носили мирный характер, однако быстро переросли в уличные бунты и погромы. Аналогичный инцидент – застреленная полицейскими афроамериканка – стали причиной волнений в штате Кентукки.

Как на это реагируют американские знаменитости – в видео.

Конституция и поправки

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял решение обратиться в Венецианскую комиссию с просьбой об экспертизе поправок в Конституцию России, предполагающих, среди прочего, возможность избрания Владимира Путина главой государства еще на два срока. Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, рассказал Даниле Гальперовичу, что это означает и почему это важно.

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