Тед Круз призвал проверить Twitter

30.05.2020, 4:00, Новости дня

Сенатор-республиканец Тед Круз призвал Министерство финансов и Министерство юстиции США расследовать, не нарушает ли компания Twitter закон, позволяя высшим должностным лицам Ирана пользоваться своей социальной сетью. Круз потребовал провести расследование «на предмет возможного нарушения» компанией санкций США против Ирана.

Круз заявил, что Twitter, возможно, нарушил закон, разрешив Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и министру иностранных дел Мухаммеду Джаваду Зарифу публиковать твиты, несмотря на их нахождение в санкционных списках. Вводимые США международные санкции запрещают физическим и юридическим лицам предоставлять фигурантам списка любого рода помощь, товары и услуги.

Круз заявил, что впервые поставил этот вопрос в феврале — до начала нынешнего конфликта «Твиттера» и презилдента Трампа.

Twitter отказался комментировать действия сенатора Круза.