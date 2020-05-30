 

Кличко намерен сделать ребрендинг партии УДАР к местным выборам

30.05.2020, 3:45, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что партия УДАР может пойти на местные выборы под новым брендом. Об этом он рассказал в интервью НВ.

“Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда УДАР. В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы”, – заявил Кличко.

По его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.

Кличко уточнил, что планирует официально заявить об участии в местных выборах в сроки, определенные законодательством Украины.

“Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации. Мы уже многое сделали, но нам еще нужно многое сделать, чтобы отвечать ключевым стандартам европейского города касательно и жизни, и отдыха, и внешнего вида города”, – сообщил он.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы “Рейтинг”, которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% Притула. 

Пропрезидентская партия “Слуга народа” собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание “РБК-Украина”. Ляшко накануне сказал, что считает возможное участие в выборах “интересным предложением”. 

Партия “Голос” на выборах мэра Киева может выдвинуть кандидатуру Притулы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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