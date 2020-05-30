В МВД объяснили участие Яценюка в правительственной поездке в Черновицкую область
30.05.2020, 3:45, Новости дня
21 мая в ходе визита в Черновицкую область среди членов Кабинета Министров Украины бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк присутствовал как член коллегии Министерства внутренних дел. Об этом на запрос Общественного сообщили в МВД.
В ведомстве отметили, что “по устоявшейся практике, участие в рабочих поездках министра внутренних дел Украины с целью решения актуальных вопросов служебной деятельности принимают члены коллегии МВД”.
“В рабочую поездку в Черновицкую область, в числе других членов коллегии МВД, был приглашен Арсений Яценюк как человек, хорошо знакомый с проблематикой региона, и с целью налаживания должного взаимодействия с местными общинами”, – объяснили в министерстве.
В МВД рассказали, что всего в правительственной поездке принимало участие 17 человек.
Визит членов Кабмина в Черновицкую область был посвящен обострению ситуации с коронавирусной инфекцией.
Уроженец Черновцов Яценюк неоднократно требовал от украинского правительства помочь Черновицкой области, которая является лидером в стране по распространению COVID-19.
23 мая народные депутаты от “Слуги народа” направили обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием объяснить присутствие Яценюка в делегации Кабмина на Буковину.
Яценюк является членом коллегии МВД “по согласию”.
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