Национальный проект “Здравоохранение” набирает обороты

30.05.2020, 3:35, Новости дня

В последнее время много сил было брошено на борьбу с распространением коронавируса. Тем не менее задачи по национальным проектам никто не отменял. Касается это и здравоохранения.

Новейший компьютерный рентгеновский томограф. Лучевая нагрузка минимальна, позволяет исследовать до 40 пациентов в день. Свердловский онкодиспансер получил аппарат по нацпроекту "Здравоохранение".

"Данный томограф позволяет достаточно быстро проводить исследования всех систем в онкологии. Проводить ангеографию, которая впоследствии будет использоваться для определения сосудов, которые подходят к опухоли", — рассказывает заведующий отделением рентгенодиагностики Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Бабинов.

Вместо аналоговых снимков — цифровые, качество исследования, в том числе за счет технологии томосинтеза, практически идеальное. Еще один аппарат, полученный по нацпроекту "Здравоохранение" — высокотехнологичный маммографический комплекс.

"Самым главным достоинством этого аппарата является то, что с его помощью мы можем проводить биопсию образований, которые видны только на маммографии, которые не видны на УЗИ. На этом аппарате мы можем их исследовать, получать гистологический материал", — говорит врач-рентгенолог Свердловского областного онкологического диспансера Эллина Яровая.

Нижневартовск. Перинатальный центр. Здесь тоже обновления. Учреждение получило цифровой малодозовый рентгеномаммографический аппарат и три паровых стерилизатора. Раньше пациенток отправляли на диагностику в другую больницу. Теперь даже очередей на услугу нет.

"Приходилось талоны ждать несколько недель, сейчас это решается в течение одной рабочей недели", — говорит старшая медицинская сестра отделения лучевой диагностики Нижневартовского окружного клинического перинатального центра Елена Литвинова.

Ханкайский, Хасанский, Тернейский районы — в Приморье один за другим по нацпроекту "Здравоохранение" открываются новые фельдшерско-акушерские пункты. К примеру, в селе Филипповка.

Модульный ФАП. Все необходимое для первичной помощи — кабинеты фельдшера, смотровой, гинекологический, процедурный. Программа обширная — только в ближайший год по принципу софинансирования в Приморье построят полтора десятка новых ФАПов.

"В этом году мы открываем 15 ФАПов, причем открываем в самых отдаленных районах. Впервые, в частности, в селе Самарга, где никогда не было ФАПа, это таежный Тернейский район. Мы будем делать все, чтобы эти пункты были оснащены и современными системами, в том числе цифровизации", — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Такой прибор у нас впервые появился. Для определения уровня холестерина. Врач-терапевт может прямо в кабинете определить уровень холестерина любого пациента".

А еще кардиометры, родовые укладки, кислородные ингаляторы, тонометры, пульсоксиметры — главная медсестра Шелобулихинской ЦРБ Нина Гордымова показывает оборудование для новой больницы.

"Все эти приборы предназначены для новой строящейся Кипринской врачебной амбулатории. Очень радостно, что мы получили такое оборудование", — говорит главная медсестра Шелаболихинской ЦРБ Нина Гордымова.

Село Киприно. Алтайский край. Три года назад здешняя амбулатория сгорела. С тех пор местные медики ютятся в приспособленном помещении детского сада. По нацпроекту "Здравоохранение" решено построить новую больницу.

"Работать здесь будут доктор-терапевт, доктор-педиатр, фельдшер, акушер. Это шаг вперед по сравнению с тем, что было и что есть", — говорит главный врач Шелаболихинской ЦРБ Александр Киреев.

В поселке Красный Бор Ярославской области новая амбулатория уже принимает первых пациентов. Оборудовано терапевтическое отделение, вскоре организуют прием и узких специалистов.

"Постоянный прием будут вести два врача-педиатра, два врача общей практики. В перспективе — прием врача-невролога, врача-офтальмолога, гинеколога, также организация УЗИ", — объясняет заместитель главного врача по поликлинической работе Ярославской ЦРБ Артём Манджликян.

Несмотря на пандемию, национальный проект "Здравоохранение" набирает обороты. Если в 2020 году в регионах РФ будет работать более тысячи мобильных комплексов и построено 350 ФАПов и амбулаторий, то уже к 2024-му — полторы тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, 1300 мобильных медицинских комплексов и 40 детских больниц. Особое внимание нацпоекта — удаленным и сельским территориям.