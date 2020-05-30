Президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей

30.05.2020, 3:35, Новости дня

Президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей. Дональд Трамп обвинил их в монополии на мнение, избирательной цензуре и нежелании нести ответственность за свои действия.

То, что американские соцсети занимаются цензурой и незаконным вмешательством во внутренние дела других стран, отмечают и российские законодатели.

"Их Google, например, начинает по сути вмешиваться в наши дела, в наши выборы. Мы их не раз ловили за руку. Они признавались в это, а потом поменяли правила: в ноябре прошлого года обязались уважать права российского избирательного законодательства и действовать с учетом его на территории РФ. К июню закончим ежегодный доклад, там посвятим много места всем этим хитросплетениям ", – говорит Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

"Когда мы отрабатываем свое законодательство, мы же не только на США ровняемся, не только используем свой опыт и практики, накопленные в рамках сенатской комиссии, но и следим за законодательством стран Европейского союза, стран АСЕАН, Индии, Китая", — сообщил он.