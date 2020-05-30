Запуск американского пилотируемого корабля могут перенести на июнь

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30.05.2020, 3:35, Новости дня

Американская компания SpaceX перенесет на июнь запуск на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Старту мешает плохая погода.

SpaceX запросила возможность резервного запуска 2 июня, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Первоначально запуск должен был состояться еще в среду, однако из-за непогоды в районе космодрома он был отменен и перенесен на 30 мая. Но в этот день, также как и 31 числа, прогнозируется неблагоприятная погода. По данным американских метеопрогнозов, благоприятные условия для старта появятся в июне с наступлением сухой погоды, сообщает "Интерфакс".

В полет на Международную космическую станцию должны отправиться астронавты-ветераны Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. У каждого за плечами по две экспедиции. Именно Хёрли в 2011 году приземлил последний американский шаттл.



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