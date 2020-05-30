 

Мнение: Выходной от Путина

30.05.2020, 3:18, Разное

Президент объявил 24 июня выходным днем в связи  с проведением парадов в Москве и в ряде других  городов.

Объявление среды выходным днем в условиях, когда большинство россиян не работало весь апрель, потом многие не работали в мае, а кто-то продолжит не работать и в июне – выглядит изощренным издевательством….

Продолжаю недоумевать, зачем Путину парад 24 июня? Этоже очвеидно, что если Парад Победы не состоялся 9 мая, в день 75-летия Дня Победы – это уже все-равно не парад в честь 75-летия Победы. Это просто парад.

Может, потому 24 июня и объявлен выходной , чтобы народонаселение  прочувствовало, что 24 июня – это не просто будничная среда, а вполне  праздничный день?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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