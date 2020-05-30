 

В Совфеде раскритиковали решение Трампа о разрыве отношений США с ВОЗ

30.05.2020, 3:16, Новости дня

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев раскритиковал решение президента США Дональда Трамп о прекращении отношений Соединенных Штатов со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«В решении Трампа нет ничего ни от понимания рисков, ни от осознания ответственности. Если глобальное лидерство – это разрушение одних из глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся… это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза», – написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти.

Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.

Напомним, Трамп критиковал действия Всемирной организации здравоохранения на фоне пандемии коронавируса, в результате которой в США умерли свыше 100 тыс. человек.

В РФ упреки Трампа в адрес ВОЗ назвали контрпродуктивными.



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