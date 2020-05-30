Журналисты требуют отпустить Илью Азара

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30.05.2020, 3:10, Разное

Заявление журналистов независимых медиа по поводу незаконного ареста спецкора «Новой».

28 мая Илью Азара арестовали за одиночный пикет у Петровки, 38, на 15 суток. Это незаконно и противоречит Конституции России. Мы требуем его освободить.

На самоизоляции не все из нас могут выйти на улицу и воспользоваться своим правом на одиночный пикет в поддержку Ильи Азара. Журналисты независимых медиа из «Синдиката-100» и других редакций решили провести свою акцию и записали 15-секундные ролики солидарности.

Свободу Илье!

А ЕЩЕБольше 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара и всех задержанных за пикетыБольше 20 известных журналистов, общественных деятелей и активистов задержали на Петровке, 38, на второй день серии одиночных пикетов за свободу Ильи Азара: фотографии
Монтаж: Александр Лавренов / «Новая газета»

А ЕЩЕБольше 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара и всех задержанных за пикетыБольше 20 известных журналистов, общественных деятелей и активистов задержали на Петровке, 38, на второй день серии одиночных пикетов за свободу Ильи Азара: фотографии

Источник: Новая газета



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