Мнение: Гром победы, раздавайся

30.05.2020, 3:01, Разное

Пограничный конфликт (пока больше вербальный) между Китаем и Индией на спорном пограничном участке в Ладакхе – прямое следствие произошедшей в Китае катастрофы. Экономический удар поставил китайскую модель развития на грань краха, новой модели нет, внутренний конфликт внутри китайской элиты делает выработку новой модели практически невозможной.

Рухнувшая экономика хоронит под собой социальную стабильность. За экономическими проблемами неизбежно наступят и социальные. А там – политические.

Решение есть всегда. Маленькая и желательно победоносная война может стать таким решением. Впрочем, победа – понятие растяжимое. Можно три раза объявить о победе в Сирии, но продолжать там сидеть без малейших перспектив. Главное, чтобы в массовом сознании "победа" стала вопросом решенным. Чем Китай хуже и кто помешает ему объявить о своей победе при любом развитии событий?

Кстати, чтобы два раза не вставать, китайское руководство заодно с Индией выкатило ряд угроз и Тайваню и пообещало совместно с тайваньским народом решить в случае необходимости проблему сепаратизма тайваньской клики.

Боевые барабаны должны заглушить чувство неуверенности в завтрашнем дне. Если у вас она (уверенность) пропала, мы ее вам предоставим. По крайней мере война – это уже какая-то ясная и понятна перспектива.

Правда, угрожать войной и решиться на нее – две очень разные задачи. Китай, который в своей истории неизменно проигрывал все без исключения войны с внешним противником (обладая при этом гениальными стратегами и военными философами), вряд ли способен сейчас как-то изменить своим традициям. Накачка своей военной машины в случае Китая – это, скорее, сеанс психотерапии, чем имеющее какой-то практический смысл и эффект действие.

Тем не менее, что-то делать надо, а потому: "Гром победы, раздавайся".