 

В Роскачестве назвали самые вредные виды алкоголя

30.05.2020, 2:50, Разное

Специалисты Роскачества напомнили россиянам, что алкоголь не только опасен для здоровья, но также мешает похудению. Эксперты отметили, что некоторые спиртные напитки обладают высокой калорийностью.

Больше всего фигуре навредит ликер, в ста миллилитрах которого содержится 327 килокалорий. На втором месте антирейтинга находится коньяк с энергетической ценностью 240 килокалорий на 100 миллилитров. Чтобы не потерять тонус, специалисты рекомендуют выпивать не более одного бокала сухого вина в день.



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