Врач заявил о превращении коронавируса в сезонное заболевание

30.05.2020, 2:50, Разное

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что коронавирус (COVID-19) со временем станет сезонным заболеванием. Люди будут болеть им в начале весны и конце осени, подобно гриппу.

Тимаков пояснил, что наиболее удобной для КОВИДа является температура воздуха в диапазоне от пяти до 10 градусов тепла, которая характерна именно для этих периодов. В связи с этим эксперт подчеркнул важность приобретения коллективного иммунитета населением, сообщает URA.ru.