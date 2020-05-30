 

Пекин призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Китая

30.05.2020, 2:48, Новости дня

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты и Великобританию не вмешиваться во внутренние дела КНР на фоне дискуссий вокруг ситуации в Гонконге, сообщили в китайском постпредстве.

Китайская миссия в ходе заседания СБ ООН сообщила, что «посол Чжан [Цзюнь] (постпред КНР при ООН – прим. ВЗГЛЯД) подчеркнул, что Китай настоятельно призывает США и Великобританию немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга, немедленно отказаться от практики гегемонизма и политики силы и заняться своим делом, а не провоцировать напряженность и не создавать проблемы повсюду», передает РИА «Новости».

Постпред Китая при ООН подчеркнул, «что бы ни говорили США и Великобритания», правительство Китая твердо намерено защищать свои суверенитет и безопасность и будет противостоять внешнему вмешательству в дела Гонконга.

«Любая попытка использовать Гонконг для вмешательства во внутренние дела Китая обречена на провал», – говорится в сообщении китайской миссии.

Напомним, в четверг Китай не позволил Соединенным Штатам провести заседание СБ ООН по Гонконгу. После этого президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию специального административного района КНР.

Китай в свою очередь пригрозил США контрмерами из-за вмешательства во внутренние дела.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США вмешаться в ситуацию с Гонконгом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Республиканцы подадут иск против Пелоси за изменение правил голосования в Палате представителей

09.04 / Алексей Швед может сменить “Химки” на клуб НБА

01.04 / В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом. Число погибших в России достигло 23 человек

08.05 / В нынешних условиях выборы на Донбассе невозможны – Госдеп США

29.03 / Названа температура активизации коронавируса

24.04 / Пожар в одном из лесничеств в Чернобыльской зоне отчуждения локализован

01.05 / FAZ – по совету президента — для «защиты» от коронавируса американцы травят себя бытовой химией

01.04 / В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом и хроническими заболеваниями

02.04 / Guardian – эксперты назвали коронавирус смертельным вызовом для Европы

29.05 / Полиция в Москве начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку Азара. Задержан депутат Сергей Митрохин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска