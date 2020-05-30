Трамп разъяснил свой комментарий

30.05.2020, 2:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп смягчил высказанную им в «Твиттере» угрозу использовать огнестрельное оружие, чтобы восстановить порядок в Миннеаполисе.

Ранее Трамп написал: «В случае, если возникнут трудности, мы возьмем управление на себя, но если начнутся грабежи, начнется и стрельба». «Твиттер» добавил к твиту президента уведомление, что сообщение нарушает правила соцсети, так как «прославляет насилие».

«Сейчас не время для твитов, накаляющих обстановку. Сейчас не время поощрять насилие», – заявил бывший вице-президент Джо Байден, предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии.

Чернокожие законодатели заявили, что Трамп поощряет насилие против афроамериканцев. «Это позор, когда лидер страны реагирует на национальный кризис, оскорбляя людей, которые подвергаются нападениям», – заявила представитель Демократической партии Карен Басс.

После этого Трамп заявил, что понимает, почему смерть афроамериканца, арестованного полицией, стала причиной общенациональных протестов, но добавил, что им нельзя позволить превращаться в «беззаконную анархию».

Трамп сообщил, что выразил соболезнования семье Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, который был заснят на видео задыхающимся в тот момент, когда белый полицейский прижал его шею коленом к асфальту. Этот полицейский был арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве.