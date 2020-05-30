Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

30.05.2020, 2:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Об этом 29 мая проинформировал сайт главы государства.

Верховная Рада закон №485-IX приняла 13 мая. На подпись президента документ был направлен 18 мая с подписью спикера парламента.

“Принятие этого закона будет способствовать безопасности государства, стабильному функционированию и обеспечению телекоммуникационными услугами органов государственной власти, защите собственности операторов, провайдеров телекоммуникаций, реализации программы “Государство в смартфоне” и других государственных программ по цифровизации услуг. Принятие документа также будет способствовать эффективности проведения расследований и раскрытию преступлений правоохранительными органами”, – говорится в сообщении Офиса президента.

Закон усиливает уголовную и административную ответственность за повреждение телекоммуникационной сети.

Кодексом об админправонарушениях в нынешней редакции за нарушение правил охраны линий и сооружений связи предусмотрены штрафы в размере 10–20 необлагаемых налогом минимумов доходов для физических лиц (170–340 грн) и 50–200 минимумов для чиновников (850–3400 грн). В подписанном законе размер штрафа для физлиц увеличен в 10 раз (1700–3400), для чиновников – в два и больше раз (5100–6800 грн).

Уголовная ответственность для нарушителей закона о телекоммуникационных сетях предусмотрена в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в Офисе президента.