Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Сармата выпустили из-под стражи

30.05.2020, 2:30, Новости дня

Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО, общественного активиста Виталия Олешко (Сармата), сообщил телеканалу hromadske 29 мая адвокат жены Сармата Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов.

Меру пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломаке, Александру Обухову и Максиму Владимиренкову.

При этом защита фигурантов просила для них ночной домашний арест, а прокуроры и потерпевшая – продлить содержание под стражей.

“Мы считаем (и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве), что существуют все риски, которые им были озвучены, – это попытки скрыться, давление на расследование, создание алиби, встречи с еще неустановленными по данному делу лицами, давление на потерпевших и свидетелей”, – сказал Бубнов.

При этом содержание под стражей продлили еще двум фигурантам дела – Виктору Власюку и Артему Матюшину, а Евгению Бродскому продлили ночной домашний арест.

Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона “Донбасс”, вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области на глазах у очевидцев.

1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве – Матюшина, Ломаку, Обухова и Владимеренкова – задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их. Следствие считает, что в спину ветерану АТО выстрелил экс-боец “Торнадо” Матюшин.

В течение 2018–2019 годов полиция задержала еще трех подозреваемых – Сигиду, Бродского и Власюка, их считают организаторами убийства. По данным следствия, Сигида координировал действия предполагаемых исполнителей преступления, давал им деньги, предоставил оружие и автомобиль. У Сигиды был бизнес в Бердянске, в частности, клуб “Мохито”, в котором, по информации друзей Олешко, очень часто в компании самого Сигиды отдыхал бывший народный депутат Украины Сергея Валентиров, с которым у Сармата был конфликт. В Верховной Раде VIII созыва Валентиров входил во фракцию Блока Петра Порошенко, но Сармат обвинял его в сотрудничестве с другим нардепом из Бердянска – Александром Пономаревым (сейчас входит во фракцию “Оппозиционная платформа – За жизнь”, в Раде прошлого созыва был в группе “Воля народа”).

Валентирова и Пономарева полиция допрашивала по этому делу в качестве свидетелей. Побратимы Сармата считают именно их заказчиками убийства, отметило hromadske.

Свою причастность к преступлению отрицают все фигуранты дела, кроме Матюшина. Последний ранее просил отпустить всех арестованных, кроме него.

Весной 2019 года дело об убийстве ветерана АТО объединили с производством о вооруженном нападении на семью судей Поплавских, которое произошло в 2018 году в Днепре. Следствие считает, что эти преступления связаны между собой. В общем в объединенном деле фигурирует 11 человек.

Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Сармата направили в суд в июле 2019 года.