 

“Наша цель – достичь договоренностей”. Венгрия уточнила условия для разблокирования диалога Украины и НАТО

30.05.2020, 2:30, Новости дня

Украина рассчитывает на возобновление поддержки со стороны Венгрии в НАТО. Об этом 29 мая на пресс-конференции в Будапеште после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщила “Европейская правда”.

“Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы. Мы рассчитываем, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО”, – сказал Кулеба. 

Он добавил, что Венгрия при этом может рассчитывать на поддержку Украиной ее инициатив в Центральной Европе.

“Мы рассчитываем работать на общий результат, когда наши страны будут выигрывать от сотрудничества, а не проигрывать от конфронтации”, – заявил украинский дипломат.

Сийярто отметил, что на урегулирование этого спорного вопроса влияет не только закон об образовании, но и закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (ранее министр говорил, что закон о языке нарушает права венгерского меньшинства в Украине и отражает взгляды пятого президента Петра Порошенко, проводившего антивенгерскую политику). 

“Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО”, – цитирует Сийярто “Европейская правда”.

При этом он подчеркнул, что Венгрия хочет снять ограничения.

“Мы не хотим сохранять блокировку, наша цель – достичь договоренностей. Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров в Закарпатье. Я надеюсь, что мы это [противостояние] забудем, что это уйдет в прошлое”, – сказал венгерский дипломат. 

Он не уточнил, какие конкретно замечания к закону о функционировании украинского языка как государственного есть у венгерской стороны. 

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока не будет решен этот спорный вопрос. Ранее венгерская сторона настаивала на внесении изменений в закон об образовании, но, как отметила “Европейская правда”, в своих заявлениях после встречи с Кулебой Сийярто не упомянул об этом условии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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