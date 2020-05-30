Ветчина против виски — Independent о новом поле брекситной битвы между ЕС и Великобританией

30.05.2020, 2:20, Новости дня

Великобритания и Европейский союз ведут переговоры о том, как будет выглядеть торговля между ними после брексита. И если Лондон готов обеспечить защиту 3347 продуктам из европейского списка Защищённых географических указаний, то Европа не готова защищать британские продукты, которые не будут входить в этот перечень, пишет Daily Telegraph.



Reuters

Великобритания согласилась и впредь, после брексита, защищать европейские товары на своих рынках, пишет Daily Telegraph. Речь идёт, например, о шампанском или пармской ветчине. При этом она не смогла заручиться зеркальными гарантиями от ЕС. Так что сыр «стилтон» или шотландский виски дополнительной защитой обеспечены не будут.

Под защитой в ЕС останутся лишь те товары, что содержатся в европейском списке Защищённых географических указаний. Это означает, что продукт может производиться только в конкретной местности. Всего 83 британских продукта входят в перечень, и среди них, например, лестерширский пирог со свининой, йоркширский ревень, шетландская шерсть, ягнёнок по-валлийски, камберлендские сосиски.

С другой стороны, в ЕС 3347 таких наименований, которые будут в Великобритании защищены особым статусом после брексита. Например, этот статус запретит британским винодельням называть своё игристое вино шампанским. При этом представители объединения производителей шотландского виски говорят, что их продукция в Европе не защищена.

Новая система по защите географических наименований должна вступить в силу в Великобритании с начала 2021 года, так что у представителей обеих сторон не так уж много времени, чтобы всё согласовать. Если у них это не получится, им придётся вести торговлю по гораздо менее выгодным правилам ВТО.

«Британцы не поняли или не хотят понимать, что брексит несёт для них последствия. Для нас тоже, но и для них, — приводит Daily Telegraph слова главного переговорщика по брекситу со стороны ЕС Мишеля Барнье. — Великобритания не сможет диктовать нам условия доступа к нашим рынкам для британских товаров, услуг, информации или для рабочих и бизнеса».