Guardian – у Великобритании оказалась самая высокая смертность от Covid-19 в Европе

30.05.2020, 2:20, Новости дня

Журналисты Guardian провели анализ статистических данных, который показал, что в момент пика эпидемии у Великобритании смертность выросла больше, чем в два раза по сравнению с обычными значениями. При этом далеко не во всех случаях этот рост официально связан с коронавирусом, однако эксперты отмечают огрехи в выявлении причин смерти и в подсчётах, поэтому предлагают ориентироваться именно на абсолютные цифры смертей.



Reuters

Смертность от коронавируса в разгар эпидемии в Великобритании была больше всех. К такому выводу пришли журналисты Guardian, которые провели сравнение статистики 11 европейских стран. В их выборку попали Испания, Дания, Швеция, Нидерланды, Австрия, Германия, США, Бельгия, Италия, Франция и сама Великобритания.

В итоге именно у Великобритании скачок в статистике смертности оказался самым сильным. В момент пика смертность в неделю была более чем вдвое выше, чем обычно. Сейчас смертность в неделю превышает значения прошлых лет лишь на 21%. При этом журналисты признают, что в случае Великобритании данные даже могут быть неполными.

Анализ показал, что те страны, что раньше предприняли меры, столкнулись с меньшей смертностью. Так, Австрия ввела карантин 16 марта, когда в стране был один умерший от коронавируса, и её пиковая смертность составила лишь 14% по сравнению с обычными цифрами. При этом Швеция, которая не стала вводить карантин, зафиксировала рост смертности на 46%.

Как пишет Guardian, в этой статистике не все смерти связаны с диагнозом Covid-19, но она показывает количество смертей, напрямую или опосредованно из-за вируса. Как отмечают авторы статьи, в первое время основное внимание уделялось смертям именно из-за коронавируса. Однако везде считают смертность от Covid-19 по-разному, поэтому журналисты уверены, что именно рост общей смертности самый показательный.