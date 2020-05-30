Общественная палата впервые за два месяца обсудит поправки к Конституции

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30.05.2020, 2:18, Новости дня

30 мая в Общественной палате впервые с марта соберется рабочая группа по поправкам к Конституции. В заседании примут участие социологи и представители Центризбиркома.

"Кризис нам позволил убедиться, насколько востребованы предложенные поправки к Конституции, колоссальная масштабная адресная поддержка населению и по поддержке рынка труда, занятости. Это все в параметре социального государства, которая в действующей Конституции очень скупо определена. А с новыми поправками наконец появляются конкретные гарантии. Они наполняют понятие "социального государства" тем, чем мы можем пользоваться. Мы решили собраться в такой очно-дистанционной форме, и обсудить, кто и что сделал за это время, поскольку каждый из членов рабочей группы проводил многочисленные встречи в том числе онлайн-режиме", — говорит директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Талия Хабриева.



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