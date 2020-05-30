Проект нового КоАП: мнения юристов

30.05.2020, 2:18, Новости дня

Министерство юстиции доработало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Важные дополнения — снижение административной нагрузки на бизнес, размеры наказаний и штрафов, сроки давности привлечения к ответственности.

Проект нового, доработанного КоАП для общественного обсуждения публикует на своем портале Минюст России.

"Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших в Минюст РФ по результатам его рассмотрения заинтересованными государственными органами и организациями, а также гражданами в ходе публичного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы", — пояснили в министерстве.

Главные дополнения, которые были внесены в проекты нового КоАП и Процессуального кодекса об административных правонарушениях — это снижение административной нагрузки на бизнес, чувствительные и очень ожидаемые для бизнесменов поправки.

"Его давно очень ждут. Работа началась чуть ли не семь или восемь лет назад. Отрадно, что после всех замечаний исполнительной власти появился текст, который вынесен на общественное обсуждение", — сообщил Иван Соловьев, председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ.

В том числе предлагается исключить одновременное привлечение к ответственности юрлица и его должностного лица за одно и то же административное правонарушение.

"Когда к административной ответственности будет привлекаться юридическое лиц, к ответственности уже не может быть привлечено его должностное лицо, то есть руководитель. В этом случае правоприменителю нужно будет выбирать либо ответственность юридического лица, либо ответственность лица физического, но в статусе руководителя", — поясняет Иван Соловьев.

Важнейший момент — это размеры наказаний и штрафов, а также сроки давности привлечения к административной ответственности. В проекте нового КоАП их предлагается не увеличивать. Более того, штрафы за некоторые нарушения, совершенные в первый раз, предлагают заменить на предупреждение.

"В целях гуманизации и оптимизации бизнеса, тем более в условиях кризиса, решили таким образом выстроить отношения, чтобы бизнес был предупрежден. Многие бизнесмены в силу своей неподкованности даже не знают, что им могут грозить соответствующие юридические последствия. И чтобы оптимизировать бизнес, не кошмарить его, и решили поступить таким образом", — говорит адвокат Максим Кичигин, бывший следователь по особо важным делам.

Новый проект КоАП включает и норму о презумпции невиновности лиц до вынесения решения. В министерстве отметили, что об этом просили представители делового сообщества.

"То есть лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена процессуальным кодексом об административных нарушениях. Ранее этого не было; это существенная и очень важная новелла", — говорит адвокат Константин Баламутов.

Между тем возможно и увеличение штрафов за особо серьезные нарушения. И как уверены эксперты, общество позитивно должно будет отреагировать на эти изменения.

"… брошенный автомобиль – да, будет штраф; заезд на газон, спортивную площадку, — несомненно, эти штрафы будут увеличены, но это те правонарушения, которые должны наказываться", — продолжает Константин Баламутов.

После окончательного внесения изменений и публичного обсуждения доработанный вариант проекта нового КоАП будет отправлен в правительство, после чего будет сформулирован окончательный вариант.