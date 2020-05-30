В ВАДА ответили на слова президента ОКР о предвзятости к российским спортсменам

30.05.2020, 2:08, Новости дня

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответило на слова президента Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислава Позднякова о предвзятости структуры по отношению к российским спортсменам.

Президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков в пятницу выразил мнение, что ВАДА в попытках наказать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стремится стать и следователем, и прокурором, и палачом, передает ТАСС.

«В попытках наказать РУСАДА просматривается настойчивое стремление наших коллег из международного регулятора взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом. Я исхожу хотя бы из того, что один из наших постоянных оппонентов господин [Джонатан] Тейлор (глава комитета по соответствию ВАДА – прим. ВЗГЛЯД) открыто сказал о том, что его цель – «унизить российских спортсменов», – сказал президент ОКР.

В ответ в ВАДА заявили, что агентство «очень уверено в надежности и независимости своих процессов». «В каждом проведенном расследовании следователи ВАДА действуют тщательно и независимо от руководства и отправляются туда, куда их приводят доказательства», – утверждают в международной организации.

«Во всех случаях соблюдения требований в отношении РУСАДА независимый комитет по рассмотрению соответствия представляет свои рекомендации исполкому ВАДА, в состав которого в равной степени входят представители спортивного движения и правительства. В случае с РУСАДА и комитет по соответствию, и исполком были единодушны. В конечном счете решение принимает Спортивный арбитражный суд, а не ВАДА, что добавляет процессу еще один уровень независимости», – приводит заявление ВАДА портал Inside the games.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполнительный комитет ВАДА лишил Россию права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях в течение четырех лет. Не добившись соглашения в споре с РУСАДА, дело отправили в Спортивный арбитраж.

Слушания дела между ВАДА и РУСАДА в CAS изначально перенесли на июнь. В мае в ВАДА возбудили новые дела по допингу против российских спортсменов.