 

Мнение: Об огнях американского Майдана – 2020

30.05.2020, 2:05, Разное


Фото © Reuters.

Хорошо знакомое каждому россиянину чувство дежавю возникает при просмотре свежих фотографий с другого континента. Из географически далёкого, но по-человечески чем-то близкого Миннеаполиса. Где полыхает так знакомо!

Так обнадёживающе (для некоторых)…

Заглавный снимок, правда, сделан лет примерно шесть назад. Когда полыхал от расово-полицейских волнений мало кому известный прежде город Фергюсон в штате Миссури. Но мог быть сделан и вчера-позавчера в Миннеаполисе, столице штата Миннесота. Потому что всё такое знакомое – до зубовного скрежета.

Белые – в чёрном.


Фото © Reuters.

Чёрные – в белом.


Фото © Reuters.

Вечные споры тех и других.


Фото © Reuters.

Или даже – вот так.


Фото © Reuters.

Такие же лозунги, такие же огни…


Фото © Reuters.

Разве что в этот раз чуть больше мародёрства у протестующих.


Фото © Reuters.

И, естественно, всё тот же сюжет: белый полицейский, темнокожая жертва, ужасная ошибка, бездействие судей – и бунт, бунт, бунт. Такой знакомый, бессмысленный и беспощадный.

Лет 60 или больше повторяется подобная история в разных декорациях американских городов и штатов. Не прекратилась она даже и тогда, когда во главе Овального кабинета в Белом доме уселся представитель той самой, моментально вспыхивающей – будто бензина плеснули на тлевшие угли – темнокожей Америки. Тем более, не прекратится и сейчас. Только утихнет на время…

Эта музыка будет вечной?

PS Кто угадает, не гугля, какие ещё фото из этой заметки были сделаны не в Миннеаполисе?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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