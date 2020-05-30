Целый год не выдавала зарплату: в Подмосковье будут судить нерадивую бизнесвумен

30.05.2020, 1:31, Разное

В Пушкино будут судить директора фирмы, торгующей изделиями из древесины и стройматериалами. Нерадивая бизнесвумен целый год не выдавала заработную плату шести сотрудникам.

Следователи выяснили, что труд работников не оплачивался с февраля 2018 по февраль 2019 года. По версии правоохранителей, предприниматель присвоила эти деньги для погашения своих задолженностей. Ее долг перед подчиненными превысил один миллион рублей. Дело передано в суд.