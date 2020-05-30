Россиянин попытался сжечь судебного пристава из-за автомобиля

30.05.2020, 1:31, Разное

Житель башкирского Стерлитамака был задержан после попытки поджечь судебного пристава. Поводом для такого поступка стало изъятие автомобиля.

Незадолго до происшествия страж порядка конфисковал машину 41-летнего преступника в счет погашения задолженности. После этого недовольный злоумышленник подкараулил правоохранителя на улице, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь. Но пристав успел среагировать и избежал тяжелых последствий.