 

Россиянин попытался сжечь судебного пристава из-за автомобиля

30.05.2020, 1:31, Разное

Житель башкирского Стерлитамака был задержан после попытки поджечь судебного пристава. Поводом для такого поступка стало изъятие автомобиля.

Незадолго до происшествия страж порядка конфисковал машину 41-летнего преступника в счет погашения задолженности. После этого недовольный злоумышленник подкараулил правоохранителя на улице, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь. Но пристав успел среагировать и избежал тяжелых последствий.



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