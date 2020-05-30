Россия создает плацдарм в Ливии

30.05.2020, 1:30, Новости дня

Американские военные считают, что переброска Россией военной авиации в Ливию может не изменить баланс сил в гражданской войне. Однако Москва получит стратегический плацдарм в Северной Африке.

По данным США, Россия доставила в Ливию 14 истребителей МиГ-29 и Су-24, которые ныне находятся на военно-воздушной базе Эль-Джуфра, которую контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара.

Грегори Хэдфилд, бригадный генерал, заместитель нчальника Управления разведки Африканского командования США, сообщил, что российские истребители были доставлены в Ливию через Иран и Сирию. По его словам, истребители еще не принимали участия в боевых действиях, однако усиливают армию Хафтара. Около года Хафтар ведет наступление на столицу Ливии – Триполи, которую контролирует международно признанное Правительство национального единства.

Генерал Хэдфилд подчеркнул: «Поддержка ЛНА и поддержка Хафтара, на самом деле, предпринимаются не ради победы в войне, а ради закрепления в этом регионе». США опасаются, что Россия может разместить в Ливии ракеты дальнего радиуса действия.