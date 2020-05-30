 

Мнение: Перехват американских стратегических бомбардировщиков

30.05.2020, 1:20, Разное

Сегодня истребители Западного и Южного военных округов поднимались на перехват американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, которые двигались в сторону российского воздушного пространства над Балтийским и Черным морем. После перехвата целей, было организовано их сопровождение, пока американские бомбардировщики не сменили курс.

29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями.
На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля.
Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.
Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ.
Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
После выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Источник: Colonel Cassad



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