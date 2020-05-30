Следствию известны имена заказчиков стрельбы в Броварах – МВД
30.05.2020, 1:13, Новости дня
Следствию известны заказчики стрельбы, произошедшей 29 мая в Броварах Киевской области. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
“Никто не избежит ответственности. Сейчас проводится оперативная работа, не только по отношению к титушкам, которые уже задержаны и понесут наказание, но и по отношению к людям, которые решили, что они могут в мирном городе Бровары решать отношения между собой стрельбой. Эти лица также будут задержаны”, – сказал он.
Замминистра подчеркнул, что не будет называть имена в интересах следствия, но они известны.
“Им будут объявлены подозрения”, – отметил Геращенко.
По его данным, участники конфликта не собирались применять оружие, но оно было применено, “как обычно бывает”.
Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.
Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”. По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.
Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.
Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.
Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет