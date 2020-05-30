С 1 июня вход в Киевский метрополитен могут ограничивать

30.05.2020, 1:13, Новости дня

С 1 июня в Киеве из-за увеличения пассажиропотока могут ограничивать вход в метро, сообщила 29 мая УНН заместитель директора Киевского метрополитена Наталья Макогон.

“С 25 мая, когда мы открылись, сразу говорили о том, что в случае необходимости станции могут ограничиваться на вход. На этой неделе ограничений не было, однако пассажиропоток постепенно увеличивается. В первый день у нас было 310 тыс. пассажиров, вчера мы уже перевозили 540 тыс. пассажиров. Это треть нашего обычного пассажиропотока, но есть рост”, – сказала Макогон.

Она напомнила, что с 1 июня в Украине, в частности, планируют возобновить пригородные перевозки, а значит, пассажиропоток в Киеве начнет расти.

“Если на станции три или четыре двери, то станция может работать на две или одну дверь. До карантина в Киеве регулярно проходили футбольные матчи, концерты, мы регулярно станцию “Дворец спорта” ограничивали на вход”, – сказала представитель метрополитена.

Она сообщила, что эти меры будут направлены на то, чтобы контролировать пассажиропоток и создавать условия, при которых пассажиры смогут соблюдать социальную дистанцию.

Метро в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – остановилось 17 марта из-за эпидемии коронавируса. 25 мая после двухмесячного перерыва метрополитены возобновили работу.

После карантина Киевский метрополитен ввел новые правила: пассажиры обязательно должны быть в масках. Кроме того, отмечали в Киевской городской государственной администрации, пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию.

Киевский метрополитен также решил отказаться от жетонов (ранее приобретенные жетоны зеленого цвета можно будет использовать в течение месяца после возобновления работы), оплачивать проезд теперь нужно с помощью карт или мобильных приложений.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.