Обозреватель NBC – при Трампе США напоминают СССР сорокалетней давности

30.05.2020, 1:05, Новости дня

Сегодня Америка перестала заниматься самосовершенствованием и всё чаще представляет свои политические ошибки как убедительные победы — как и СССР 40 лет назад, считает профессор кафедры международных отношений исследовательского университета The New School Нина Хрущёва. Как пишет она в статье для NBC, ситуация с коронавирусом отчётливо показала, что Америке нужна своя перестройка, и шансы добиться успеха у Соединённых Штатов лучше, чем они были у Советского Союза.



Reuters

13 апреля Дональд Трамп начал свой брифинг с показа смонтированной заранее видеозаписи, в которой восхвалялись его достижения в области борьбы с пандемией коронавируса. Команда Трампа выбрала и отредактировала цитаты из высказываний журналистов и губернаторов, которые в реальности постоянно говорили об опасном отсутствии поддержки со стороны Белого дома во время пандемии, таким образом, что в итоге получилось так, будто они хвалили его руководство. Как пишет профессор кафедры международных отношений исследовательского университета The New School Нина Хрущёва в статье для NBC, это очень похоже на Советский Союз 1980-х годов.

«Неожиданным образом я перенеслась на 40 лет назад в моё детство, когда на экране телевизора наблюдала за тем, как стареющий советский патриарх Леонид Брежнев всё время прикалывал медали на собственную грудь. Чем меньше места оставалось на его пиджаке, тем яснее становилось советской публике, что столь восхваляемое им государство на самом деле основано на лжи, несправедливости и неуважении к человеку», — проводит параллели Хрущёва.

По её убеждению, сегодняшняя реальность, связанная с коронавирусом, похожим образом обнажила существующую в Америке проблему неравенства, поскольку коронавирус свирепствует среди цветных сообществ, а также углубляет разрыв между богатыми людьми и всеми остальными. Поэтому США могли бы многому научиться из предпринятой в Советском Союзе программы серьёзных преобразований, которая «разоблачила десятилетия кремлёвской лжи».

35 лет назад, продолжает автор статьи, Михаил Горбачёв осознал, что в СССР нужно провести глубокие реформы для того, чтобы сохранить место страны на международной арене. Для составных частей своей направленной на трансформацию политики он придумал соответствующие названия — «гласность» и «перестройка». Горбачёв надеялся спасти страну за счёт признания совершённых в прошлом ошибок, а также за счёт обещаний относительно большей открытости в будущем.

Но предложенная Горбачёвым политика пришла слишком поздно, поскольку советскую систему уже нельзя было реформировать. Однако перестройка не была напрасной. Советский Союз развалился мирно, — чего нельзя сказать о кровавом распаде Югославии, в которой не было таких реформ.

Сегодня США пострадали от своего собственного высокомерия. Став единственной сверхдержавой, Америка перестала заниматься самосовершенствованием и всё чаще пыталась представить свои политические ошибки как убедительные победы. Пандемия коронавируса также обнажила поразительное экономическое неравенство и расовую дискриминацию по всей стране. Поэтому, уверена Хрущёва, тестом для Америки будет её способность извлечь уроки из нынешнего кризиса в области здравоохранения и признать, что экономические и другие приоритеты должны включать в себя общественное благо, а также более эффективную сеть социальной помощи особо нуждающимся людям.

«Приобретённый в период пандемии коронавируса опыт должен привести к американскому варианту перестройки. У Соединённых Штатов лучше шансы добиться успеха, чем они были у Советского Союза. Миру не хватает лидерства Вашингтона, того лидерства, которое пользовалось поддержкой такого большого количества людей в период холодной войны. Это лидерство станет ещё более убедительным, если будет исходить от обновлённых Соединённых Штатов, от страны, которая ставит социальное благосостояние граждан выше доходов небольшой группы людей», — подводит итог автор материала.