 

США лишат Гонконг всех привилегий

30.05.2020, 1:04, Новости дня

США пересмотрят отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп.

Он пояснил, что Пекин нарушил взятые на себя договоренности и заменил в отношении Гонконга формулу "одна страна — две системы" на "одна страна — одна система".

Глава Белого дома напомнил, что спустя 27 лет КНР нарушила свои обещания по Гонконгу, принятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории Китаю.

Трамп заявил, что объяснения Китая о том, что речь идет о национальной безопасности, прикрывают лишь стремление уничтожить свободу Гонконга.

Поэтому, по его словам, Вашингтон введет санкции в отношении должностных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению США причастны к подрыву автономии данного специального административного района КНР.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Экс-депутат Рады призналась в поджоге офиса партии Януковича

12.05 / В Раде назвали МИД Украины рассадником шизофрении

08.04 / Коломойский указал властям Украины на выбранный Киевом «путь в никуда»

15.05 / Названы отличия телефонного звонка мошенника от сотрудника банка

25.04 / Румынию сотрясли подземные толчки

04.04 / Times – «непроходимый океан неопределённости» — малый бизнес борется за выживание на фоне карантина

09.04 / Минсельхоз рассказал о запасах гречки в России

18.05 / При стрельбе в Калифорнии пострадали пять подростков

29.05 / Guardian – коронавирус обнажил реальность расовой кастовой системы в США

20.04 / Появились снимки нового BMW 3 серии Compact

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска