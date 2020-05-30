МИД РФ: разрыв США с ВОЗ – удар по взаимодействию в сфере здравоохранения

30.05.2020, 1:04, Новости дня

Соединенные Штаты разорвали все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. В российском МИД решение Дональда Трампа назвали ударом по основам международного взаимодействия в медицине.

"В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения", — заявил журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, подобный поступок США не является проявлением лидерства.

"Если глобальное лидерство — это разрушение одних из глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся… это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза", — написал политик в Facebook.

В пятницу президент США сообщил о разрыве всех отношений с ВОЗ. По словам американского лидера, такое решение принято из-за отказа организации проводить требуемые реформы. Виноват еще и Китай: Пекин якобы скрывал информацию об "уханьской" инфекции, что позволило ей распространиться по всему миру.

Президент отметил, что неправомерные действия китайского правительства привели к глобальной пандемии и погубили сотни тысяч жизней американцев и более миллиона людей во всем свете.

Трамп считает, что Китай полностью контролирует ВОЗ, несмотря на то, что Пекин платит лишь 40 миллионов долларов в год, а США примерно 450 миллионов долларов.