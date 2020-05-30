В Москве за сутки от COVID-19 умерли 78 пациентов

30.05.2020, 1:04, Новости дня

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу сообщили, что за сутки в столице умерли 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом общее число умерших от коронавирусной инфекции достигло 2 408, передает ТАСС.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 387 623 случая заражения, 159 257 человек выздоровели.

В столичном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.