МИД РФ отреагировал на решение США разорвать отношения с ВОЗ

30.05.2020, 0:48, Новости дня

Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о разрыве связей с ВОЗ.

«В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения. Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере», – приводит слова дипломата ТАСС.

В пятницу Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

Напомним, Трамп критиковал действия Всемирной организации здравоохранения на фоне пандемии коронавируса, в результате которой в США умерли свыше 100 тыс. человек.

В РФ упреки Трампа в адрес ВОЗ называли контрпродуктивными.